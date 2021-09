Os sindicatos dos bancários convocaram greve para o BCP em protesto contra o despedimento coletivo de 80 trabalhadores, mas a data da paralisação só será anunciada na próxima semana, anunciaram em comunicado.

"Na sequência da reunião de hoje dos seis Sindicatos – SNQTB, Mais Sindicato, SBN, SIB, SBC e SinTAF – com a Comissão Executiva do Banco Comercial Português (BCP) e face à posição intransigente assumida pelo Banco de avançar com o despedimento coletivo de pouco mais de 80 bancários, não resta outra alternativa a estes Sindicatos que não seja a greve", referem em comunicado.

E acrescentam: "Confrontados com um processo de uma dimensão nunca vista em Portugal, SNQTB, Mais Sindicato, SBN, SIB, SBC e SinTAF, apesar de todos os esforços e de tudo ter sido tentado para evitar este desfecho, decidiram* avançar para uma greve conjunta no BCP em data a anunciar na próxima semana. Compete agora à comissão de trabalhadores intervir no processo. Isto dito, os departamentos jurídicos dos Sindicatos continuam inteiramente à disposição dos respetivos sócios".

O BCP anunciou, há duas semanas, que vai avançar para o despedimento de até 100 trabalhadores, depois de ter chegado a acordo com cerca de 800 funcionários para saídas por acordo (reformas antecipadas, pré-reformas e rescisões por mútuo acordo).