As cerimónias fúnebres do antigo Presidente Jorge Sampaio vão iniciar-se este sábado, a partir das 10h10, em Lisboa. A cerimónia fúnebre oficial irá acontecer no domingo, a partir das 11h00.

Segundo detalhou o ministro dos Negócios Estrangeiros, em conferência de imprensa, no sábado, o corpo do antigo chefe de Estado irá chegar à Praça do Município de Lisboa pelas 10h35, onde será feita uma homenagem, e daí, pelas 10h45, segue para o antigo Museu Nacional dos Coches, onde ficará em câmara ardente. O velório será aberto ao público a partir das 12h00 de sábado e até às 23h00 do mesmo dia.

No domingo, pelas 11h00, tem início a cerimónia fúnebre oficial, com honras militares de Estado, no Mosteiro dos Jerónimos. Na cerimónia estarão presentes e farão intervenções o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa.

Está depois previsto que o corpo chegue ao cemitério do Alto de São João por volta das 13h30, onde também será feita uma homenagem pelos três ramos das Forças Armadas.

Sublinhe-se que várias personalidades da política internacional já confirmaram presença nas cerimónias fúnebres, nomeadamente o Rei de Espanha, Filipe VI, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva.

Jorge Sampaio morreu esta sexta-feira, aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, onde estava internado desde 27 de agosto, devido a dificuldades respiratórias. O Governo declarou luto nacional nos dias 11, 12 e 13 de setembro pela sua morte e decretou cerimónias fúnebres de Estado. Marcelo promulgou o luto nacional, que implica bandeiras a meia-haste e suspensão de eventos ligados ao Estado.