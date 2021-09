Segundo os dados da incidência de covid-19 dos municípios, atualizados esta sexta-feira pela DGS, há agora apenas dois concelhos – na semana passada eram seis - com risco extremamente elevado.

Montalegre, no distrito de Vila Real, é o município do país com maior incidência cumulativa a 14 dias, com 1.036 casos de covid-19 por 100 mil habitantes.

O outro concelho com mais de 960 casos por 100 mil habitantes, é Albufeira, no distrito de Faro, que regista 997 contágios por 100 mil habitantes, nas últimas duas semanas.

Em relação aos municípios com risco muito elevado também são menos do que no balanço anterior, tendo descido de 27 para 15. São eles Amares (619), Beja (591), Boticas (568), Fafe (607), Fronteira (784), Lagos (823), Loulé (547), Moura (610), Mourão (575), Penedono (739), Portimão (701), Ribeira de Pena (668)Vila do Bispo (641), Vila Pouca de Aguiar (514) e Vila Verde (545).

Sublinhe-se que os dados epidemiológicos mostram que o país se está a afastar da zona vermelha, aproximando-se do amarelo no quadro da matriz de risco.