A GNR, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA), resgatou, na passada quarta-feira, um corço, Capreolus capreolus, que se encontrava a “deambular” na via pública, no concelho da Covilhã.

Segundo revela um comunicado da força de segurança, esta sexta-feira, o alerta para a presença do animal na via pública, na localidade de Tordosendo, foi dado por populares.

“Os elementos do NPA deslocaram-se de imediato ao local e recolheram o exemplar, que aparentava estar desnutrido, debilitado e com ferimentos ligeiros”, lê-se.

Segundo a GNR, o animal foi entregue no Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CERAS) em Castelo Branco, “para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação no seu habitat natural”.