A Câmara Municipal de Setúbal anunciou ontem que iria prolongar até ao último fim de semana de setembro as restrições de circulação no acesso às praias da Serra da Arrábida. O programa “Arrábida Sem Carros e Em Segurança 2021” está em vigor desde 10 de junho e terminaria no próximo dia 16. O objetivo é garantir a segurança rodoviária e permitir o acesso, quando necessário, a viaturas de emergência.

Uma vez que as perspetivas são de que as condições meteorológicas se mantenham favoráveis à prática balnear, foi decidido na sessão pública de ontem que as restrições se iriam manter, uma vez que o bom tempo leva à “ocupação desregrada de todas as bermas e partes da faixa de rodagem sempre que não existem condicionantes à utilização do transporte individual”.

Assim sendo, de acordo com as informações adiantadas pela autarquia, “nos fins de semana, dias 18, 19, 25 e 26, as restrições são exatamente iguais às que se encontram em vigor, de que se destaca a proibição de circulação automóvel entre as praias da Figueirinha e o Creiro, nos dois sentidos, das 08:00 às 20:00”.

O município acrescenta ainda que “nestes quatro dias, os TST asseguram as atuais ligações de autocarro de Setúbal às praias, carreiras que são abrangidas pelo Passe Navegante e com horários e tarifas já estabelecidos, mas o transporte de Azeitão é suprimido”.

Apesar de, entre segunda a sexta-feira e no período compreendido entre 16 e 26 de setembro, a circulação ser permitida sem condicionamentos, o estacionamento é apenas permitido em zonas autorizadas como nos “parques de estacionamento da Figueirinha e do Creiro, que se mantêm em funcionamento mediante o pagamento definido”. Nesse período está interdita a permanência de autocaravanas ou similares nas zonas de estacionamento, assim como o estacionamento fora dos parques e zonas de parqueamento ordenado.