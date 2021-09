Uma placa numa obra de construção de um pavilhão escolar, em Loures, caiu e provocou três feridos ligeiros. Não há registo de mais feridos, anunciou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com o INEM, os três feridos são "todos do sexo masculino, com 36, 44 e 46 anos" e foram transportados para o Hospital de Loures "sem acompanhamento médico", revelou no Twitter.

O acidente ocorreu na Escola Básica João Villaret, confirmou uma fonte da Câmara Municipal de Loures à agência Lusa, que indicou que irá apurar as circunstâncias do acidente pelo facto de ser "dona da obra".

No local, estiveram cinco ambulâncias e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), indicou o Instituto no Twitter.