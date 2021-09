Uma placa numa obra na Avenida das Descobertas, em Loures, caiu e provocou três feridos ligeiros. Não há registo de mais feridos, anunciou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

De acordo com o INEM, os três feridos são "todos do sexo masculino, com 36, 44 e 46 anos" e foram transportados para o Hospital de Loures "sem acompanhamento médico", revelou no Twitter.

No local, estiveram cinco ambulâncias e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), indicou o Instituto no Twitter.