Após três anos de vida no campo, existem algumas coisas que continuam a fazer-me transbordar de alegria, uma delas é, sem dúvida, a partilha.

Essa partilha que é feita com tal generosidade e ternura, uma verdadeira bênção.

A Dona Beatriz a vizinha da frente, que é genuinamente uma mulher de bom coração e está sempre preocupada com os cá de casa, quer sempre partilhar o que traz da horta. Este verão tem sido abundante, ameixas, abrunhos, curgetes, tomates, os mais deliciosos que comi nesta temporada.

Tomates esses que comi à dentada, sumarentos, doces e com aquele delicioso e leve sabor da terra e das mãos de quem os planta e cuida.

Este fruto, que também serve de legume ou até de tempero, tem inúmeras variedades e sabores deliciosos, não há dúvida de que o tomate é o complemento perfeito para praticamente qualquer prato.

Os tomates ão extremamente versáteis e são óptimos para grelhar, assar, refogar, pode ser consumido cru ou cozinhado, em doce, salgado, fresco, seco ou até conservado.

Estão na minha lista dos alimentos de ´come a tua água´, por ser composto por 95% de água,

É excelente para a gestão do peso e para quem conta calorias este é um aliado perfeito

Destaco alguns dos benefícios:

- É rico em vitamina C, contém potássio, que ajuda a controlar a pressão arterial e a prevenir doenças cardio vasculares.

- Contém vitaminas do complexo A, outro importante antioxidante e folato, uma das vitaminas do complexo B, importante para o bom desempenho da função celular.

- Fornece boas quantidades de magnésio, que ao actuar nos músculos e ossos, permite ao metabolismo ser mais energético e eficiente.

Pensei em muitas receitas, mas porque estamos aqui ao lado do Alentejo, nada me pareceu mais apropriado do que uma tomatada, esta é a minha versão

Tomatada com Ovos e flocos de Malagueta

1 cebola grande

Orégãos

1 dente de alho esborrachado

Fio generoso de Azeite

5 tomates maduros

Flor do Sal e pimenta preta de moinho

1 ovo por pessoa

Flocos de malagueta a gosto

Método

Cortar a cebola e o dente de alho esborrachado, colocar tudo num tacho de fundo largo, com o azeite e refogar levemente até a cebola amolecer, em lume baixinho a ideia não é fritar ; Cortar o tomate em pedaços não muito pequenos, juntar, deixar cozinhar, até que apure, eu gosto sempre de retirar uma parte de passar no 123 ou com a varinha; Temperar com os oregãos, sal e pimenta; Abrir os ovos no tacho, tapá-lo e deixar em lume brando até que a gema cozinhe lentamente para ficar macia; Verificar os sabores e ajustar sal e pimenta. Servor de imediato e adicionar mais uma pitada de orégãos, eu ponho sempre coentros frescos, e polvilhar com os flocos de malagueta;

Versão indulgente

Num prato fundo, pôr fatias pão saloio e deitar o preparado quente por cima e queijo de ovelha e finalizar com orégãos, coentros frescos, polvilhar com os flocos de malagueta

Pode também substituir por feta