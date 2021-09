Uma mulher foi resgatada, na tarde de quarta-feira, na praia do Vidal, em Quarteira, depois de ficar em dificuldades na água, na sequência de uma queda acidental.

Segundo revela a Autoridade Marítima Nacional (AMN), num comunicado esta quinta-feira divulgado, o alerta foi recebido pelas 14h50, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), “a informar uma situação de risco de afogamento na praia do Vidal, tendo sido de imediato ativados para o local elementos” da Polícia Marítima de Faro e do Projeto ‘Praia Segura’, da AMN.

“A vítima foi resgatada pelos nadadores salvadores de serviço na praia, em estado inconsciente, para o areal, onde foi prontamente assistida com recurso ao Desfibrilhador Automático Externo (DAE) até à chegada dos elementos do INEM”, revela a mesma nota.

A mulher foi assistida pelo INEM e transportada “em estado estável e com sinais vitais, para uma unidade hospitalar”.