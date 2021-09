A candidatura das Festas do Povo de Campo Maior (Portalegre) a Património Cultural Imaterial foi finalmente aceite pela UNESCO e será analisada em dezembro, na 16.ª reunião do Comité do Património Mundial, no Sri Lanka.

Ontem em comunicado a Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo revelou que a candidatura – a única apresentada por Portugal – foi aceite pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e vai ser analisada entre os dias 13 e 18 de dezembro, em Colombo, no Sri Lanka.

Há três anos, estas festividades que decorrem no distrito de Portalegre e que são conhecidas por decorarem dezenas de ruas com milhares de flores de papel feitas pela população, passaram a estar inscritas no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

No que toca à candidatura a Património Cultural Imaterial da Humanidade, pela UNESCO, está em curso desde 2015. As festas só se realizam quando a população quer e são reconhecidas internacionalmente pela demora na sua preparação. A ERT sublinhou ainda que, caso a candidatura seja aprovada, este será o 6.º título da UNESCO a ser atribuído ao território do Alentejo e Ribatejo.