Quem está lelé da cuca?

São estas figuras que nos julgam sempre que temos algum conflito com a Justiça? São estes arrogantes que em vez de respeitarem os agentes da autoridade os achincalham?

O espetáculo degradante a que muitos puderam assistir na tarde de terça-feira faz-nos temer pela nossa sorte se enfrentarmos uma figura semelhante em tribunal. Para os mais desatentos, recordo que o juiz Rui Fonseca Castro, um negacionista primário em relação à covid e um atacante acérrimo da maçonaria e afins – e aqui tem alguma graça –, recusou-se na sua comarca de Odemira a ‘respeitar’ a lei no que à saúde pública tinha sido determinado pelas autoridades. Basicamente, Rui Castro apelava às pessoas para não respeitarem as normas governamentais e mostrava-se disponível para as ajudar a ‘safarem-se’ de multas.

Podíamos dizer que estávamos perante um Robin dos Bosques dos tempos modernos e que havia que o respeitar. Sou insuspeito, pois nós aqui no i demos-lhe o palco necessário para defender as suas teses, mas o que assisti na terça-feira à tarde ultrapassou tudo e revelou muito da criatura. E das duas uma: ou está completamente louco ou não tem noção do ridículo.

Antes de ser ouvido pelo Conselho Superior de Magistratura, onde terá de se defender para não ser expulso, o ainda juiz deu um espetáculo miserável onde atacou os polícias que faziam a segurança, pois havia quase uma centena de fanáticos negacionistas a aplaudir o seu deus Castro. O ainda juiz achincalhou os homens do Corpo de Intervenção da PSP, tudo fazendo para que estes lhe respondessem, algo que estes, e muito bem, se recusaram. E o que dizer do ilustre juiz que gritava a plenos pulmões para os agentes de que estes estavam abaixo dele e que não se atrevessem a tocar-lhe. Esta criatura acha que está num pedestal?

P.S. Há já algum tempo que temos tido cuidado, desde que fomos avisados do seu estado de saúde, em não dar destaque a uma proeminente figura ligada ao Governo que não está no seu estado normal. Será que esta criatura judicial está no mesmo estado?