O homem, de 24 anos, que esfaqueou outro na avenida Gago Coutinho, em Lisboa, na passada sexta-feira, já foi presente a juiz e vai ficar em prisão preventiva, tendo sido acusado de tentativa de homicídio.

Trata-se de um cidadão dinamarquês, que se encontrava fugido do seu país desde meados de agosto, após ter também atacado um compatriota, na cidade de Aarhus, com uma facada no peito, segundo o Correio da Manhã.

A vítima, um homem de 40 anos, ficou ferida com gravidade após ter sofrido várias facadas no abdómen.

Quer o esfaqueamento cometido em Portugal, quer o da Dinamarca foram precedidos de uma discussão entre Anders e a vítima.