Os tradutores afegãos que trabalharam para Portugal no Afeganistão, que pratiquem a poligamia, foram obrigados a escolher apenas uma das esposas para serem retiradas do país com eles, segundo declarações do ministro da Defesa, numa entrevista à RTP, no final de agosto. Mas que critérios foram utilizados para que determinadas mulheres sejam escolhidas em detrimento de outras?

“Em primeiro lugar, não sei até que ponto essa é ainda uma questão. O ministro João Gomes Cravinho, na altura, referiu que nos casos em que o staff que tinha colaborado com o Governo português teria de escolher apenas uma mulher”, começa por lembrar Faranaz J. A. Keshavjee, licenciada em Antropologia Social e mestre em Psicologia Social com a tese “A Mulher Muçulmana em Portugal – processos psico-sociológicos de diferenciação entre os sexos” pelo ISCTE-IUL.

A também pós-graduada em Estudos Islâmicos e Humanidades no Institute of Ismaili Studies, em Londres, refere-se ao facto de que Gomes Cravinho adiantou que os quatro militares portugueses enviados para o aeroporto de Cabul viajaram com uma “lista prioritária” de 116 afegãos que seriam retirados para Portugal. Destes, 20 afegãos trabalharam “diretamente para as forças destacadas portuguesas ao longo de quase 20 anos”. As restantes 96 pessoas correspondem a “uma esposa” e “todas as crianças menores” que acompanham os intérpretes, revelou o governante, asseverando que “a missão é [era] ajudar a entrar no aeroporto e nos aviões aqueles que constam da lista prioritária de Portugal”.

“Depois, fui percebendo, ao longo do tempo, que esse assunto não foi mais tratado. Foi posto de parte e não sei se é porque não surgiram casos de poligamia ou se é porque eventualmente esse assunto foi entendido de uma maneira construtiva e percebeu-se que, se na verdade o mundo ocidental tem estado particularmente preocupado com a posição das mulheres no Afeganistão, seria um contrassenso, a haver casos desses, que tivesse de se fazer uma escolha”, salienta a docente convidada na Universidade Católica, no SIRP, na Universidade Lusófona e no ISCSP-UL que prepara uma tese de doutoramento acerca das construções das identidades dos muçulmanos adolescentes em Portugal e das representações de género.

“A salvaguarda da proteção destas mulheres faz parte das orientações dadas no Islão fundacional pelo próprio líder, o profeta, e tem a ver com justamente situações em que, na eventualidade de as mulheres estarem numa posição de fragilidade e dependência económica e até social, tenham de ser protegidas. É uma ironia que, aqui deste lado, estejamos todos particularmente preocupados com a posição fragilizada e muito difícil das mulheres naquele contexto e, na eventualidade de dar guarida a pessoas que trabalharam com forças da NATO, as obriguemos a escolher somente uma mulher de forma injusta. A justiça, de acordo com os princípios éticos do Islão, passa por tratá-las a todas de forma igual”, frisa, indo ao encontro da informação divulgada pela Amnistia Internacional que, na descrição da petição “Portugal deve cumprir as suas obrigações para com civis afegãos”. A proteção destas pessoas constitui “uma obrigação moral, humanitária e legal, acrescentou. Por isso, o Governo português deve agir, enquanto país promotor da defesa e proteção dos direitos humanos, para cumprir a sua parte e dentro da sua esfera de atuação enquanto membro da União Europeia (UE), da OTAN (NATO) e da ONU atuar na liderança da promoção dos direitos humanos”.

