A seleção portuguesa de voleibol alcançou um marco histórico, esta quarta-feira, ao vencer a Grécia por 3-1, no último jogo do Grupo A do Europeu'2021, em Cracóvia, apurando-se pela primeira vez para os oitavos de final da prova.

Para seguir em frente, Portugal estava obrigado a pontuar, frente a um adversário direto, que também não lhe traz boas recordações, visto que foi eliminado pela Grécia no Europeu'2019. A equipa não fraquejou e conseguiu vencer os gregos pelos parciais de 25-22, 24-26, 25-20 e 25-22.

No domingo, a seleção das quinas vai defontrar os Países Baixos, em Gdansk.

A fase final do Europeu'2021 decorre desde o dia 01 de setembro até 19 e está a ser repartida por quatro países - Polónia (grupo A), Republica Checa (B), Finlândia (C) e Estónia (D) - e envolve a participação de 24 seleções.