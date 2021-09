O Marítimo vai receber o Arouca, na segunda-feira, no Estádio da Madeira, na Choupana, devido ao mau estado do relvado do Estádio dos Barreiros, anunciou a Liga Portugal.

"Para conhecimento dos clubes associados e demais interessados comunica-se que o Marítimo requereu à Liga Portugal que o jogo que disputará na condição de visitado a contar para a quinta jornada se realize no Estádio da Madeira, em virtude do estádio que indicou como aquele em que disputaria os jogos na referida condição se encontra em obras, nomeadamente para intervenção no relvado", informa o comunicado, divulgado esta quarta-feira, pelo organismo que regula o campeonato principal de futebol profissional.

Recorde-se que o relvado do Marítimo ficou automaticamente interditado depois de ter recebido uma segunda nota negativa por parte dos inspetores da Liga, logo no dia seguinte ao jogo entre o clube madeirense e o FC Porto.

Pelos mesmos motivos, o Farense vai disputar a partida contra o Benfica B, da sexta jornada da II Liga, dia 19 de setembro, no Estádio Algarve, por impedimento do recinto do clube de Faro, mantendo assim o estatuto de equipa visitada.

O emblema algarvio está a "proceder às alterações necessárias de forma a estar em conformidade com o Manual de Licenciamento das Competições", afirmou a Liga Portugal.