O trânsito na Segunda Circular, em Lisboa, vai estar condicionado a partir desta quarta-feira, dia 8, até sexta-feira, dia 10, durante a noite e madrugada.

Segundo revelou a Câmara Municipal de Lisboa, através das redes sociais, em causa está a “execução de trabalhos de substituição de painéis informativos. Os condicionamentos irão ocorrer na noite de 8 para 9 de setembro e na noite de 9 para 10 de setembro, entre as 22h00 e as 02h30.

8 e 9 de setembro:

- Estreitamento de via das 22h00 às 02h30 em Pina Manique e ramo de acesso da CRIL à 2ª Circular

Corte total das 2h às 6h na zona do Campo Grande (faixa central);



9 e 10 de setembro

- Corte total das 22h00 às 02h30 na ligação da A1 à 2ª Circular até ao ramo de acesso da Av. Cidade do Porto.