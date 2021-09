O português Carlos Queiroz é o novo selecionador do Egito. A informação foi confirmada pela Federação Egípcia de Futebol, através de um comunicado divulgado nas redes sociais.

O treinador, de 68 anos, deverá viajar para o Cairo no fim de semana e vai substituir no cargo Hossam El-Badry.

Sublinhe-se que Carlos Queiroz assume este novo desafio cerca de nove meses depois de ter deixado a seleção da Colômbia.

O Egito faz parte do Grupo F da qualificação africana para o Mundial'2022. Neste momento, a seleção ocupa o segundo lugar do grupo com uma vitória e um empate, atrás da Líbia.