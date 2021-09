O Governo está a aguardar o contacto por parte da família do português que está entre as vítimas mortais de um incêndio numa prisão na Indonésia, para tomar decisões futuras sobre o caso, nomeadamente de apoio à família.

Em declarações à RTP3, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, confirmou que há um português entre as vítimas do fogo e explicou que este “não tinha família” naquele país.

“Estava um português nesse local onde o incêndio deflagrou e foi uma das vítimas. Fomos notificados pelas autoridades indonésias. Era um português que os serviços consulares da embaixada acompanhavam e apoiavam desde que estava na prisão, já há alguns anos”, começou por dizer.

“Infelizmente, faleceu. Já contactámos a família, prestámos as nossas condolências e também a nossa disponibilidade para prestar todo o apoio que for necessário agora no seguimento desta tragédia”, acrescentou.

Segundo a governante, foi contactado “um membro da família” do português, que está a gerir a situação no núcleo familiar. O executivo “aguarda” o seu “contacto para ver o que a família decide em relação a esta situação”.

“Estamos a aguardar que nos digam se têm necessidade de algum apoio e também que tomem decisões para o seguimento da situação. Ou seja, nós, neste momento, estamos a aguardar as decisões da família e aquilo que nos comunicarem iremos apoiar e acompanhar, dentro daquilo que for possível”, sublinhou.

Recorde-se que pelo menos 41 reclusos morreram e 80 ficaram feridos na sequência de um incêndio na prisão sobrelotada de Tangerang, localizada nos arredores de Jacarta. As causas do fogo estão ainda a ser investigadas, embora uma investigação preliminar aponte para a possibilidade de o fogo ter tido origem num curto-circuito.