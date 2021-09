Luís Filipe Vieira prepara-se para vender a posição de 3,28% que detém no capital da SAD do Sport Lisboa e Benfica, anunciou o clube à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), esta terça-feira.

Segundo um comunicado da Benfica SAD, o ex-presidente do Benfica já terá um acordo para venda das suas ações a um preço de 7,80 euros por cada ação, o que resultará num lucro de 5.878.197 euros para Luis Filipe Vieira.

Porém, a SAD indica que não foi "identificado o potencial adquirente", sabendo apenas que a "proposta de aquisição ascende a €7,80 por ação e que o exercício ou não do direito de preferência deverá ser comunicado até ao fim do dia 15 de setembro de 2021", assinala o documento do clube à CMVM.

Ainda assim, o clube tem o direito de preferência nessa compra, no entanto, o comunicado não confirma se o Sport Lisboa e Benfica vai exercer dessa vantagem.

Note-se que ex-presidente das águias comprou estas ações na OPV do Benfica a cinco euros cada, o que significa que se vai desfazer do capital que tem no Benfica, uma quantia superior a dois milhões de euros.

Eis o comunicado na íntegra:

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que tomou conhecimento pelo Sport Lisboa e Benfica de que esta entidade recebeu do Senhor Luís Filipe Ferreira Vieira uma comunicação para exercer direito de preferência relativamente à possível transmissão das 753.615 ações representativas de 3,28% do capital social da Benfica SAD de que este é titular.

Na referida comunicação não é identificado o potencial adquirente, é mencionado que a proposta de aquisição ascende a €7,80 por ação (o que corresponde ao valor global de €5.878.197) e que o exercício ou não do direito de preferência deverá ser comunicado até ao fim do dia 15 de setembro de 2021. Não consta da comunicação mais nenhuma informação acerca da potencial venda. A Benfica SAD informa ainda que não tem conhecimento de qualquer decisão do Sport Lisboa e Benfica a este respeito.