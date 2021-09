Cerca de 70% dos manuais escolares utilizados no ano passado vão ser reutilizados este ano letivo que se avizinha, confirmou o Ministério da Educação, esta terça-feira.

No final de cada ano letivo, os manuais escolares usados através do programa de Manuais Escolares Gratuitos devem ser devolvidos às escolas para serem atribuídos a outros alunos. Para as famílias obterem estes livros, têm de “resgatar” um voucher para depois trocar pelos manuais escolares.

Este ano, o processo começou uma semana mais cedo, logo no dia 09 de agosto. A uma semana do arranque do ano letivo, o Ministério da Educação indica que já foram emitidos mais de 5,6 milhões de vales para manuais novos ou reutilizados.

A atribuição dos vouchers é aleatória e gradual, mas cada vez mais fluído, aponta o Ministério. Depois de serem resgatados, as famílias ficam a saber se é para levantar manuais novos – deslocando-se a uma livraria escolhida por si para fazer a troca – ou manuais reutilizados – entregues pela própria escola.

"O processo de disponibilização de manuais escolares gratuitos decorre, através da plataforma MEGA, pelo terceiro ano consecutivo e de forma cada vez mais fluida, atenta a eficácia da ferramenta e a maior familiarização dos encarregados de educação e das escolas com a forma de manuseamento da mesma", assinala o comunicado divulgado pela tutela da Educação.