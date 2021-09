A Polícia Judiciária (PJ), com a colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lamego, deteve um homem, de 48 anos, polícia, suspeito de tentar matar a mulher.

Em comunicado, a autoridade revela que os factos ocorreram esta terça-feira, numa habitação situada na cidade de Lamego, “quando o arguido, na sequência de uma discussão, empunhou uma arma de fogo e disparou em direção ao corpo da vítima, uma mulher de 40 anos de idade, só não a tendo atingido por mero acaso”.

Já à agência Lusa, fonte da PSP explicou que o casal “não tinha qualquer registo anterior de violência doméstica” e que tudo terá tido início com “a revolta de um dos elementos do casal que, movido por ciúmes, terá desencadeado a discussão e realizado um disparo com arma de fogo no interior da residência”.

O detido, elemento das forças de segurança, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

A PSP de Viseu emitiu um comunicado sobre o caso e informou que internamento foi aberto “um procedimento disciplinar” ao suspeito “e decretado o seu desarmamento e suspensão provisória de funções policiais”.