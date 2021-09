Em 10 anos, Vilar Seco, no concelho de Vimioso, perdeu, segundo os dados provisórios dos Censos 2021, 65 pessoas, o que equivale a 35,9% da sua população em 2011. É um reflexo claro dos grandes problemas que assolam o interior do país, cada vez mais abandonado e despovoado.

A freguesia – onde, os mesmos dados, vivem 116 pessoas – está a 20 quilómetros de Vimioso, bem perto da fronteira com Espanha, e não tem nem sequer direito a imagens ‘de rua’ do serviço Google Street View : um dos critérios modernos para perceber o grau de evolução de uma localidade. Aliás, as informações disponíveis no mundo digital sobre este local são escassas, dependendo quem queira saber mais sobre este sítio unicamente dos dados oficiais do site da Câmara Municipal de Vimioso para perceber, pelo menos remotamente, que localidade é esta.

No entanto, um detalhe que salta à vista torna este sítio numa freguesia especial deste país à beira-mar plantado. Afinal de contas, o mirandês é uma presença assídua nos poucos conteúdos digitais que se encontram sobre esta localidade - veja-se que, em vários artigos informativos sobre a freguesia, surge quase sempre a indicação de que o seu nome, em mirandês, se escreve Bilasseco.

Os escrinheiros são também parte importante da cultura desta localidade, responsáveis pela produção dos escrinhos, um formato muito específico e peculiar de cestos de silva e palha centeia.

DADOS ELEITORAIS

Inserida no concelho de Vimioso, a freguesia de Vilar Seco é dirigida pelo PSD, sob a alçada do presidente Manuel Emílio Fonseca João. O PSD vence as eleições autárquicas neste concelho há duas décadas, e Vilar Seco não conhece um presidente da Junta de outra cor política desde 2001. A Câmara Municipal de Vimioso conta com 3 vereadores do PSD e 2 do PS.

Quando o universo eleitoral é de 212 inscritos – como aconteceu na freguesia de Vilar Seco em 2017 – a abstenção tende a ser inferior à média nacional. Naquele ano, 145 pessoas votaram nesta freguesia, equivalendo a uma participação relativamente alta, de 68,4%. O PSD conquistou, na votação para a Assembleia de Freguesia, 70,34% dos votos, seguindo-se o PS com 27,59%. Já para a Câmara Municipal, o PSD alcançou, nesta freguesia, os 64,83%, seguindo-se o PS com 31,03%, a coligação CDS-PP-MPT, com 1,38%, e a coligação PCP-PEV, com apenas um voto, que equivale a 0,69%.

Este ano, o atual autarca de Vimioso (PSD) é candidato a um terceiro mandato, e enfrentar-se-á ao socialista Vítor Pires.