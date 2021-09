Pelo menos 46 pessoas estão infetadas com covid-19 no âmbito do surto associado às festas realizadas em bares da praia de Santa Cruz, Torres Vedras.

Segundo fonte oficial da autarquia o surto não está circunscrito a um local específico e o número de contágios pode aumentar.

Os infetados têm idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos e há ainda 58 contactos diretos, que estão a ser vigiados pelas autoridades de saúde.

As autoridades de saúde aconselham "quem esteve nos bares da localidade ou participou em festividades com aglomeração de pessoas no fim de semana de 28 e 29 de agosto a realizar de imediato auto-teste e a ligar para o SNS 24 em caso de resultado positivo".