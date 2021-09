Se pensarmos em vídeos pornográficos, veremos que a maioria é focada no prazer masculino. Isso acontece porque a indústria pornográfica tem sido pensada e realizada, ao longo dos anos, por homens e para homens, o que acaba por implementar a ideia de que “são estes quem têm de ter prazer e que o sexo acaba quando o homem atinge o clímax”, independentemente da posição ou necessidades da mulher. Ou seja, é o homem que tem primordialmente de ter prazer numa relação sexual. E, segundo Paula Napolitano, psicóloga clínica especialista em terapia sexual, essa ideia é, muitas vezes, “reproduzida na vida real”.

“É preciso compreender que a pornografia não reflete a realidade em muitos aspetos. Por exemplo, nos filmes pornográficos a mulher é sempre representada em gritos estridentes, mas na realidade muitas mulheres não se expressam dessa forma durante a relação sexual”, elucidou ao i Catarina Lucas, psicóloga clínica e especialista em educação sexual. “A pornografia é feita maioritariamente para corresponder ao estímulo do homem, especialmente a este estímulo muito visual. Reflete ainda um instinto mais primitivo do ser humano, mas que no dia-a-dia e na convivência real precisa ser moderado”, acrescentou. Segundo a especialista, felizmente, “o homem atual já se preocupa também com o bem-estar e prazer da parceira”. “Todavia, algumas dessas ideias ainda persistem e também o próprio homem ainda ‘carrega’ algumas ideias desajustadas”, explicou.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.