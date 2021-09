O ator norte-americano Michael K. Williams foi encontrado, esta segunda-feira, morto no seu apartamento em Nova Iorque. De acordo com o jornal New York Post, o ator foi visto já sem vida pelo sobrinho.

A morte do ator que interpretou Omar Little na série de sucesso da HBO "The Wire" foi confirmada pelo tenente John Grimpel, da polícia nova-iorquina à agência AFP.

Embora o tenente não tivesse avançado com a causa da morte, o New York Post indicou que Williams morreu de "uma suposta overdose na sua penthouse em Brooklyn na tarde de segunda-feira", citando outras fontes policiais.

"Não foram detetados indícios de crime. Não houve entrada forçada e estava tudo em ordem no apartamento", disseram as autoridades.

O ator de 54 anos já tinha admitido no passado problemas relacionados com drogas. Michael estava nomeado para o Emmy como melhor ator secundário por "Lovecraft Country" e ficou famoso pelo papel como Omar Little na série televisiva "The Wire" e também como Chalky White em "Boardwalk Empire".

O ator assumiu publicamente a sua luta com as drogas ao longo dos anos, precisamente durante as gravações de "The Wire", ao afirmar que o seu papel - um homem que rouba traficantes - acabou por o afetar na sua vida pessoal.