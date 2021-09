O PS fez saber, esta segunda-feira, que não irá propor no Parlamento a renovação do uso obrigatório de máscara nos espaços públicos exteriores, cujo diploma deixa de estar em vigor no dia 12, próximo domingo.

"A nossa posição é inteiramente coincidente com a da Direção Geral da Saúde (DGS). Face à atual situação epidemiológica do país, não defendemos a obrigatoriedade do uso da máscara nos espaços exteriores", afirmou fonte da bancada socialista à agência Lusa.

Também esta segunda-feira, o presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Adão Silva adiantou, em declarações à TSF, que só um agravamento súbito da pandemia faria com que os sociais-democratas não defendessem o fim da obrigatoriedade das máscaras na rua.

"Face àquilo que foi dito pela senhora diretora-geral da Saúde e, por outro lado, ao nível de vacinação que Portugal já atingiu, o PSD, em princípio, tem toda a disponibilidade para que não haja a renovação da lei que torna obrigatório o uso da máscara", afirmou Adão Silva.