O ícone do futebol brasileiro Pelé está internado num hospital em São Paulo há seis dias, depois de ter realizado vários exames de rotina que foram adiados devido à pandemia de covid-19.

Na imprensa brasileira, ainda circulou a notícia de que Edson Arantes do Nascimento tinha dado entrada no hospital Albert Einstein, no dia 31 de agosto, depois de ter desmaiado, contudo, Pelé veio desmentir, através das redes sociais, um suposto problema de saúde e ainda deu um toque de humor à publicação.

“Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer os meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo dia!”, escreveu no seu perfil do Instagram, sem dar qualquer pista sobre a sua hospitalização.

Pelé continua internado e segundo o Globoesporte, a equipa de médicos irá divulgar nas próximas horas informações sobre o seu estado atual de saúde.

De acordo com a imprensa local, os exames realizados ao antigo futebolista terão detetado algumas anomalias que terão levado a equipa medica a recomendar a permanência de Pelé na unidade hospitalar.

De notar que a saúde do tricampeão mundial fragilizou-se nos últimos anos e com a pandemia, Pelé manteve-se sempre confinado em sua casa com a família e amigos mais próximos.