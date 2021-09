Portugal já não faz parte dos dez países da União Europeia com maior média diária de casos e de mortes devido à covid-19 por milhão de habitantes na última semana, indica o site estatístico Our World in Data.

Ao passar do 6.º para o 11.º lugar, Portugal tem uma média de 170 infeções diárias. No topo da lista, está Chipre com 284, Estónia (263), Eslovénia (260), Lituânia (257), Grécia (256), Bulgária (216), Irlanda (202), França (198), Bélgica (173) e Áustria (172).

Embora já não pertença à UE, mas ainda ao espaço geográfico da Europa, o Reino Unido apresenta uma média diária mais alta do que qualquer um destes países: 518 novos casos por milhão de habitantes nos últimos sete dias.

As médias mais baixas continuam a situar-se nos países de leste: Polónia com oito, Hungria com 19, República Checa com 22 e Eslováquia com 35.

Neste momento, a média europeia para este indicador ronda os 127 casos – um decréscimo face aos 142 registados na semana passada -, já a média mundial está abaixo dos 100 – com 77, um valor menor em relação aos 82 da passada segunda-feira.

Quanto à media de mortes diárias devido ao vírus por milhão de habitantes na última semana, Portugal situa-se nos 1,08, ao passar do sétimo para o 11.º lugar na lista dos países da UE.

O país na pior situação é a Bulgária, que reporta uma média de 7,9 mortes por dia, seguindo-se Grécia (4,2), Lituânia (3,6), Chipre (2,5), Espanha (2,4), e França (1,6).

A média europeia de novas mortes diárias mantém-se em 1,1, enquanto no mundo está em 1,2.