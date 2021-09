O European Tour adicionou, na última sexta-feira, o Portugal Masters ao seu calendário de 2021, com a nova data da prova a fixar-se de 4 a 7 de novembro, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, naquela que será a 15.ª edição do evento que integra o European Tour desde 2007.

O torneio de 1,5 milhões de euros em prémios monetários estava originalmente marcado para abril, mas foi adiado devido às dificuldades de deslocações e viagens provocadas pela pandemia da covid-19.

O evento internacional, agora recalendarizado para 4 a 7 de novembro, substitui assim o Volvo China Open, que, também devido à pandemia, será disputado como um evento nacional, não integrando o European Tour.

O presidente-executivo do European Tour, Keith Pelley, mostrou-se satisfeito com a recalendarização do Portugal Masters. “O Dom Pedro Victoria Golf Course é um destino popular entre os nossos jogadores e tem gerado imenso entusiasmo, pelo que estamos satisfeitos de podermos ali regressar pelo 15.º ano consecutivo. Agradecemos ao campo por receber-nos numa altura do ano bem movimentada, bem como ao Turismo de Portugal pelo seu apoio ao torneio desde sempre”, disse.

Já o presidente do Dom Pedro Hotels & Golf Collection, Stefano Saviotti, considerou que a competição “é uma importante montra do golfe no Algarve” e sublinhou: “Estamos encantados por podermos, uma vez mais, receber alguns dos melhores jogadores de golfe no Dom Pedro Victoria Golf Course. Depois de um período difícil, o regresso do European Tour às nossas instalações permite-nos demonstrar a reputação de Vilamoura e do Dom Pedro Hotels & Golf Collection como um dos destinos de golfe mais procurados. Apreciamos o papel de anfitriões de um evento tão prestigiado e estamos desejosos de coroar o campeão de 2021”.

Quem também se pronunciou sobre a recalendarização do Portugal Masters foi Luís Araújo, o presidente do Turismo de Portugal, que reconheceu que o evento tem “um papel muito importante no turismo deste setor em Portugal, ao proporcionar uma extensa cobertura mediática de todo o país”.

Para o responsável, a realização do torneio é “a confirmação de que Portugal continua a ser um excelente destino para todos os golfistas e fixa a nossa presença internacional no seio dos grandes eventos desportivos”.

“Trata-se de uma competição prestigiada e será um importante momento para mostrarmos o prestígio internacional do nosso país”, acrescentou.

Recorde-se que na última edição do Portugal Masters foi o sul-africano George Coetzee quem se sagrou vencedor do torneio, em setembro de 2020, com 2 pancadas de vantagem sobre o inglês Laure Canter, somando o seu quinto título do European Tour.

O atleta juntou-se, assim, a uma prestigiada lista de campeões que incluem Lee Westwood (2009), Shane Lowry (2012) e Padraig Harrington (2016).