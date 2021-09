Os talibãs anunciaram o controlo total do vale de Panchir, no Afeganistão, após duas semanas de combate com um grupo de resistência.

"Com esta vitória, o nosso país saiu completamente do marasmo da guerra. As pessoas vão viver agora em liberdade, paz e prosperidade", disse o porta-voz do movimento fundamentalista Zabihullah Mujahid, num comunicado emitido esta segunda-feira.

“Rebeldes foram mortos e os restantes fugiram. A respeitável população de Panchir foi resgatada aos sequestradores. Nós garantimos que ninguém será alvo de discriminação. São todos nossos irmãos e trabalharemos em conjunto para um país e um objetivo”, acrescenta.

Sublinhe-se que o vale de Panchir, protegido por montanhas cheias de destroços de tanques e helicópteros soviéticos e situado a 80 quilómetros a norte de Cabul, era o último foco da oposição armada aos talibãs, e abriga a Frente Nacional de Resistência (FNR), liderada pelo vice-presidente Amrullah Saleh e por Ahmad Massoud, filho do falecido “leão de Panjshir”, Ahmad Shah Massoud.