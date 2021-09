É formada em Jornalismo e Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entrou no curso com a ideia de que queria ser jornalista ou nem sempre foi esse o seu sonho?

Até aos 13 anos, quis ser professora. A minha avó teve um derrame, ficou com um problema de paralisia, e eu visitava-a todos os sábados. Chegava na casa dela, sentava-me e dizia que queria ensinar. Até que, num belo dia, disse-lhe que queria ser correspondente internacional. Em minha casa, tínhamos o hábito de ler os jornais, é uma memória muito forte. Cada um lia uma parte. Sempre tive essa coisa de que queria falar do mundo para o Brasil e do Brasil para o mundo de uma forma que não fosse estereotipada. Não só do Carnaval e do futebol. E aí, por acaso, no meu último ano de curso, fiz estágio na rádio da Organização das Nações Unidas (ONU) no Brasil, justamente para desmistificar várias questões, e abriu uma vaga para a TV Globo. Sempre imaginei que fosse escrever, mas eu passei nesse curso, em que a gente ficava dois meses na Globo. Reproduzíamos uma redação e alguns eram contratados por mais dez meses. E eu fui. Fazia coisas mais básicas primeiro, mas, um dia, faltou a editora de Internacional e ninguém falava Inglês.

Só a Simone?

Isso. Antes, já tinha trabalhado no Jornal Nacional com um dos editores-executivos. Aprendi muito com ele. Aos 25 ou 26 anos, já era editora de Internacional. Era bem nova. E havia o desafio de falar com correspondentes muito mais velhos do que eu. Aí fiz um curso na CNN. Também consegui a Bolsa Eisenhower, que foi muito importante para mim, era de liderança, e tinha 28 anos. Nessa época, fui a bolseira mais nova. Estava no piquete do jornal e trabalhava em São Paulo quando, meia hora antes, o Yitzhak Rabin foi assassinado e tivemos de mudar tudo. Um dos diretores viu o meu trabalho e aí voltei para o Rio de Janeiro. Em 1997, tive uma proposta para sair da Globo. E aí fui conversar com os meus diretores e disse: “vou ficar, mas quero que me prometam que a primeira vaga que tiverem num escritório internacional, será minha”. Sempre imaginei que ficaria em Londres, mas surgiu uma vaga para Nova Iorque e fui para lá em janeiro de 1998. Fui chefe de redação. E conheci o Sérgio Vieira de Mello.

Conheceu-o em Nova Iorque quando ele era subsecretário de Assuntos Humanitários.

Exato. À época, ninguém sabia quem ele era e pedi-lhe uma entrevista. Era para ser uma entrevista de vida, normal, e ele falou: “eu vou viajar para África. Quando voltar, falamos”. Foi nomeado para Timor-Leste. Ele só falou com a BBC para além de mim. Ele foi para lá e eu também, mas a minha ida não teve nada a ver com ele. Nesse tempo, a ONU precisava de gente que falasse português, apesar de só os mais velhos, cerca de 10%, falarem a língua. E eu fui. Era a minha única chance de ver um país nascer do zero.

