Reino Unido. Pandemia poderá mascarar efeitos reais do Brexit

Supermercados com prateleiras vazias e falta de mão de obra são problemas reais e atuais no Reino Unido. Pandemia ou Brexit? Quais os principais culpados? “Ambos”, defendem especialistas. O i falou com portugueses residentes no Reino Unido para tentar perceber o ponto de situação.