O presidente do Chega, André Ventura, vai esta segunda-feira no bairro da Jamaica em campanha. Em comunicado, o partido avança que vão existir “encontros com moradores, comerciantes e forças de segurança”.

A ação, que terá lugar a partir das 13h, “não tem qualquer caráter provocatório ou de incitamento ao confronto”, garante o partido, acrescentando que o principal objetivo é “demonstrar que o Chega se preocupa e quer fazer reais mudanças nas áreas onde aponta críticas às comunidades ou às infraestruturas”.

“Consciente das questões de segurança potencialmente existentes, o Chega está a articular com a polícia toda a deslocação e permanência no Bairro da Jamaica”, avança ainda a nota.