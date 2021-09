O envelhecimento da população é um dos grandes triunfos da humanidade, mas também um desafio para a sociedade. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que a população europeia com mais de 85 anos cresça de 19 milhões em 2020 para 40 milhões em 2050. Com o aumento do número global de idosos, aumenta também o recurso aos cuidados de saúde por múltiplas patologias, nomeadamente as lesões da coluna vertebral, cujo Dia Internacional se assinala hoje, dia 5 de setembro.

Um dos principais fatores que leva a este tipo de lesões são as quedas, que representam cerca de 75% de todo o trauma geriátrico. A incidência de lesões resultantes de quedas aumentou cerca de 131% nos últimos 30 anos. Anualmente, cerca de 33% das pessoas com mais de 65 anos sofrem uma queda, sendo que a maioria são da própria altura.

Existem vários fatores de risco para a ocorrência de quedas: diminuição da acuidade visual, defeito cognitivo, neuropatia periférica (como ocorre na diabetes), patologia osteoarticular que perturba a marcha, diminuição da velocidade de reação ao desequilíbrio. Também a polimedicação, muito comum na população idosa, poderá levar ao agravamento do risco de quedas.

A osteoporose, doença caracterizada pela diminuição da densidade mineral óssea, associada a um aumento da fragilidade óssea e suscetibilidade a fraturas, também contribui para as lesões da coluna vertebral no idoso. Estima-se que apenas 36% das pessoas com mais de 70 anos tenham densidade óssea normal.

A coluna vertebral é formada por um conjunto de 33 vértebras articuladas entre si que se dividem em quatro segmentos: cervical, dorsal, lombar e sacrococcígeo. A função principal da coluna vertebral é proteger a medula espinal e os nervos raquidianos que se prolongam ao resto do corpo transmitindo informação proveniente do cérebro.

As lesões da coluna vertebral, nomeadamente na coluna cervical e dorsal, em que ocorre a compressão da medula espinal por uma fratura vertebral, têm o potencial de causar danos devastadores como a tetraplegia e a paraplegia. Estima-se que este tipo de lesão vertebro-medular tenha uma incidência de 68 casos por milhão, na população idosa (em comparação com uma incidência de 18 casos por milhão na população geral). Em alguns casos, com um tratamento cirúrgico urgente, é possível reverter alguns destes danos. No entanto, as sequelas neurológicas são graves e necessitam de longos cuidados de reabilitação, sendo o potencial de recuperação menor na população idosa.

As fraturas compressivas da coluna vertebral, mais comuns na zona dorsal e lombar, são cada vez mais frequentes. Resultam de forças mecânicas que não provocariam fratura num adulto jovem (ex: quedas) mas podem ocorrer durante atividades de vida diária. Anualmente, cerca de 1.4 milhões de pessoas sofrem uma fratura compressiva vertebral. A sua frequência aumenta com a idade atingindo cerca de 11% dos indivíduos entre os 70 e os 80 anos e 18% dos indivíduos com mais de 80 anos. Estas fraturas são caracterizadas por dor incapacitante e diminuição da mobilidade, levando a que os doentes permaneçam longos períodos deitados, dado ser a única posição que permite alívio da dor.

Esta posição, quando prolongada, poderá levar a outras complicações médicas, principalmente na população idosa, como a trombose venosa periférica, embolia pulmonar e úlceras cutâneas. Nestas fraturas não é habitual a compressão medular, podendo ser tratadas de forma conservadora, com repouso, a utilização de um colete para estabilização da coluna - colete dorso-lombostato - e analgésicos. Nos casos em que o tratamento conservador falhe, existe uma alternativa cirúrgica minimamente invasiva chamada vertebroplastia que consiste na cimentação da vértebra fraturada. É um tratamento seguro, que pode ser realizado num contexto ambulatório, que permite um alívio rápido da dor e retomar rapidamente a vida ativa.

Dado o contexto e gravidade potencial das lesões da coluna vertebral na população idosa, o foco deve assentar na prevenção destas lesões: diagnosticar e tratar a osteoporose e reduzir o risco de quedas. É, por isso, importante a avaliação médica da osteoporose para avaliar a eventual necessidade de iniciar tratamento farmacológico. Deve ser, igualmente, realizada uma avaliação regular da acuidade visual, auditiva e da função motora. O exercício físico regular, ajustado à idade, e uma nutrição adequada, são fundamentais para a saúde no geral, contribuindo também para a prevenção de quedas principalmente na população idosa.

Dado o potencial de danos neurológicos graves na sequência de uma lesão da coluna vertebral na população idosa, é essencial apostar na sua prevenção procurando cuidados médicos especializados.

Joaquim Cruz Teixeira é neurocirurgião do Hospital CUF Cascais