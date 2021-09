Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1.190 novos casos de covid-19 e 13 mortes associadas à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo, o país soma agora um total acumulado de 1.047.047 infetados desde o início da pandemia e 17.798 vítimas mortais.

O Norte foi a região onde foram diagnosticados mais novas infeções, com 460 casos nas últimas 24 horas. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 367, o Centro com 173, o Algarve com 109 e o Alentejo com 53. No arquipélago da Madeira foram confirmados 20 novos casos e no dos Açores mais oito.

Todas as 13 mortes registadas ocorreram em território continental: Seis no Algarve, duas em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte, duas no Centro e uma no Alentejo.

Já os internamentos sofreram ligeiras alterações. O número de internados devido à covid-19 nos hospitais portugueses aumentou para 665, mais um do que ontem. Destes, 138, menos um do que no último balanço, estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, mais 1.112 pessoas recuperaram da doença nas últimas 24 horas, aumentando o número de recuperados durante a crise pandémica para 986.826.

Há agora 42.423 casos ativos, mais 65 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 42.463 contactos em vigilância.

Os dados acerca da incidência e o risco de transmissibilidade (RT) no país foram atualizados na sexta-feira: A incidência de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias a nível nacional é de 295,5, enquanto no território continental é de 302,6. Já o RT situa-se nos 0,96 em Portugal e 0,97 no continente.