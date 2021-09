Subiu para 33 o número de casos associados a um surto de covid-19 com origem em festas noturnas em bares da praia de Santa Cruz, Torres Vedras, no último fim de semana de agosto.

"Nesta altura, são 33 casos de infeção confirmada e são provenientes de um grupo com um primeiro caso, que esteve numa festa de amigos na praia, na piscina, e depois frequentaram os bares e as festas noturnas aqui por Santa Cruz", indicou Laura Rodrigues, presidente da Câmara de Torres Vedras, em declarações à TSF este domingo.

Segundo a autarca, os casos dizem respeito a jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos.

Sublinhe-se que a Câmara de Torres Vedras tinha anunciado no último boletim epidemiológico a existência de um surto “associado a bares em Santa Cruz”, com 29 casos positivos.

Segundo o município, por prevenção, as autoridades de saúde aconselham “a quem esteve nos bares da localidade ou participou em festividades com aglomeração de pessoas no fim de semana de 28 e 29 de agosto a realizar de imediato autoteste e a ligar para o SNS 24 em caso de resultado positivo”.