Um homem de 32 anos foi detido, na quinta-feira, pela prática do crime de tráfico de droga. Segundo revelou, esta sexta-feira, a Polícia Judiciária (PJ), o suspeito foi detido em flagrante delito, numa plantação de canábis que tinha dissimulado numa zona florestal isolada e rodeada por mato denso, na freguesia do Arrabal, em Leiria.

No decorrer da ação, foram apreendidas “cerca de 160 plantas de canábis, configurando um peso total de cerca de 27,5 kg, bem como cocaína e objetos relacionados com a venda de estupefacientes”.

O detido encontra-se desempregado e “tem antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, encontrando-se em liberdade condicional desde há cerca de um ano”.

Após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, foram-lhe aplicadas as medidas de coação de obrigação de apresentações periódicas semanais no posto policial da área da sua residência e de proibição de contactos com indivíduos associados ao consumo de drogas.

O homem foi detido através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no âmbito de uma investigação que decorre em inquérito titulado pelo DIAP da Comarca de Leiria.