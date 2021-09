O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou as suas condolências à família de Igor Sampaio, falecido, esta sexta-feira, após passar vários dias internado na sequência de um Acidente Vascular Cerebral.

O chefe de Estado refere, numa nota publicada do site da Presidência, que “a sua carreira como ator, cenógrafo e figurinista levou-o a diversos palcos e companhias, do Teatro Monumental à Casa da Comédia, do Teatro Nacional D. Maria II ao Teatro Aberto e ao Teatro da Comuna”.

Destaca ainda os “clássicos e contemporâneos, Molière e Tennessee Williams, e também teatro de revista, mantendo além disso uma constante presença televisiva em séries e novelas, sempre com a mesma solidez e empenho”.