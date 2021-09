"Estamos a dias, ou semanas, de atingir os segundos objetivos" da vacinação, anunciou secretário de Estado da Saúde

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Portugal está perto de alcançar os 85% da população com a primeira dose e os 75% com as duas, bem como já se notam as “percentagens altas [de vacinação] entre os 12 e os 18 anos”. Quanto ao encerramento dos centros de vacinação, nada ainda está decidido, afirmou.