A Comissão Europeia e a AstraZeneca chegaram a um consenso para garantir a entrega, por parte da farmacêutica, das restantes 200 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 acordadas, ao colocar um fim na batalha judicial que iriam travar.

De acordo com o comunicado do executivo comunitário, ter chegado a um acordo com o laboratório “garantirá a entrega das restantes doses de vacina contra a covid-19 aos Estados-membros nos termos do acordo de compra antecipada celebrado a 27 de agosto de 2020 com a AstraZeneca", de forma a “pôr fim ao litígio pendente perante um tribunal de Bruxelas”.

Além de entregar 100 milhões de vacinas até ao final do segundo trimestre deste ano à União Europeia (UE), o acordo prevê ainda o “compromisso firme” da AstraZeneca de disponibilizar mais 200 milhões de doses.

O laboratório deverá entregar 135 milhões de doses aos países da UE até ao final deste ano: 60 milhões de doses até ao final do terceiro trimestre e 75 milhões até ao final do quarto trimestre. Já as restantes 65 milhões de doses serão entregues até ao final de março de 2022.

Assim, as respetivas entregas "elevarão o número total de doses entregues para 300 milhões de doses, tal como acordado ao abrigo do contrato", detalha a Comissão Europeia.

Recorde-se que, em abril, a Comissão Europeia levou a AstraZeneca a tribunal devido ao incumprimento do contrato de compra antecipado já estabelecido.