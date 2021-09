Já foram sorteadas as equipas para a terceira fase da Taça da Liga, na cerimónia realizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, esta tarde de quinta-feira.

Eis o resultado:

Grupo A: Sp. Covilhã, V. Guimarães e Benfica;

Grupo B: Penafiel, Famalicão e Sporting;

Grupo C: Boavista, Paços de Ferreira e Sp. Braga;

Grupo D: Rio Ave, Santa Clara e F. C. Porto.

A final four desta competição, na qual o Sporting é detentor do último título, vai disputar-se de 25 a 29 de janeiro, no Estádio Municipal de Leiria.

Nas meias-finais, o vencedor do Grupo A defronta o do Grupo C, numa partida marcada para o dia 25 de janeiro, enquanto os vencedores do grupos B e D jogam logo no dia seguinte. A final irá acontecer no sábado, dia 29.

Veja a lista das respetivas jornadas:

Jogos do grupo A: Covilhã-V. Guimarães, Vitória de Guimarães-Benfica e Benfica-Covilhã

Jogos do grupo B: Famalicão-Penafiel, Sporting-Famalicão e Penafiel-Sporting

Jogos do grupo C: Paços de Ferreira-Boavista, Braga-Paços de Ferreira e Boavista-Braga

Jogos do grupo D: Rio Ave-Santa Clara, Santa Clara-FC Porto e FC Porto-Rio Ave