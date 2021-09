Um jovem de 20 anos foi detido, na terça-feira, pelo crime de tráfico de estupefacientes, na localidade de Lourosa, em Santa Maria da Feira. Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), foi ainda recuperado “diverso material furtado”.

Em comunicado, esta quinta-feira divulgado, a força de segurança revela que a investigação decorria há três meses e que os militares “deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária”.

Da busca domiciliária resultou a apreensão de 194 doses de haxixe, sete colunas e um subwoofer, sete notas de coleção de vários países, cinco relógios, três computadores portáteis, três televisores, uma míni moto-quatro, uma bicicleta com duas rodas extra, uma torre de computador, um jogo de talheres de cabo em marfim, um kit de vídeo, um taco de golfe e uma mala de senhora. O material furtado será entregue aos legítimos proprietários.

O detido, que já tinha antecedentes criminais por furto, foi presente ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, sendo-lhe aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais no posto policial da sua área de residência, tratamento à dependência do consumo de estupefacientes e proibição de contactos com outros consumidores.