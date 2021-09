O último dia do mercado de transferências de verão teve um protagonista improvável. Nuno Mendes, o lateral esquerdo português que brilhou na época passada ao serviço do Sporting, rumou ao Paris Saint-Germain pelo período de um ano, a troco de sete milhões de euros.

O acordo entre o clube leonino e o PSG inclui a possibilidade de compra do passe do jogador por 40 milhões de euros no final da época, um negócio semelhante ao que os parisienses estabeleceram com o FC Porto por Danilo há dois anos, de forma a não violar as regras de fair play financeiro da UEFA. Também Kylian Mbappé tinha trocado o principado do Mónaco pelo Parque dos Príncipes, em 2017, em circunstâncias idênticas.

Mendes assinou o contrato de empréstimo aos franceses na terça-feira no hotel onde está hospedada a Seleção Nacional no Algarve. Nas redes sociais, os leões deixaram uma mensagem de despedida ao lateral, desejando-lhe boa sorte. “Chegaste um menino, sais como campeão”, lê-se na publicação.

David Luiz não vem Kandimba, como é tratado dentro do balneário, estreou-se na equipa principal do Sporting com apenas 17 anos de idade, a 12 de junho de 2020. As suas exibições deram nas vistas e foi uma das peças chave para a conquista do título nacional. Agora irá vestir a camisola do clube parisiense, ao lado de estrelas como Lionel Messi e Neymar.

Também no último dia do mercado, o Benfica anunciou a chegada de Valentino Lazaro. O austríaco chegou emprestado pelo Inter de Milão para reforçar o lado direito da defesa dos encarnados, depois de ter estado cedido ao Newcastle e ao Borrusia Moenchengladbach nas últimas temporadas.

O clube da Luz ainda esperava ter garantido o empréstimo de André Gomes (Everton) e de David Luiz mas não teve sucesso nas negociações. Já Samaris deverá rescindir contrato – Jorge Jesus não conta com o grego –, enquanto Ferro e Gabriel ficaram de fora deste mercado. O centrocampista Florentino foi emprestado ao Getafe, de Espanha.

No FC Porto, Luiz Dias, Sérgio Oliveira e Corona acabaram por manter-se no plantel de Sérgio Conceição. No lado das saídas, Diogo Leite foi emprestado ao Sporting de Braga e Romário Baró ao Estoril.

Mbappé recusa tornar-se o mais bem pago A nível internacional, o Real Madrid ainda tentou a contratação de Mbappé nas últimas horas desta janela de mercado, depois de negociações atribuladas, avançando até com uma proposta astronómica de 200 milhões de euros que o PSG não aceitou. Em junho, o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, já tinha garantido: “Vou ser claro: o Kylian vai ficar em Paris, nunca o vamos vender e ele jamais sairá livre”. Apesar do aviso, Florentino Pérez promete voltar à carga em janeiro, no mercado de inverno, esperando conseguir garantir o jogador a custo zero, uma vez que o internacional francês não aceita renovar contrato com o clube parisiense.

Segundo o diário Le Parisien, o PSG propôs ao avançado de 22 anos um salário anual de 45 milhões de euros limpos (um encargo de 135 milhões por temporada para o clube, com os impostos). Mas Mbappé, que se tornaria assim o jogador mais bem pago do mundo, superando até Messi (que recebe 40 milhões limpos), parece determinado a sair, tendo recusado a proposta.

O último dia do mercado ficou ainda marcado pelo regresso de Antoine Griezmann ao Atlético de Madrid. O francês deixa o Barcelona, que tentou uma troca com João Félix, por empréstimo, ficando o Atlético obrigado a comprar o passe do francês no final da época por 40 milhões de euros (menos 80 milhões do valor que custou ao Barça).

O regresso de Griezmann baralhou as peças em mais dois clubes. O Atlético cedeu Saúl Ñiguéz ao Chelsea por um ano e com opção de compra. Já o Barcelona garantiu Luuke de Jong do Sevilha. João Félix, entretanto a recuperar de lesão, fica em Madrid. “É um jogador de futebol muito importante para nós”, disse fonte do Atlético ao Mundo Deportivo. Porém, com a chegada de Griezmann, o avançado português, que na época passada não conseguiu garantir o estatuto de titular indiscutível na equipa campeã, terá uma concorrência ainda mais apertada.

* Editado por José Cabrita Saraiva