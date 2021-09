O BE convocou uma ação de campanha com a participação da coordenadora, Catarina Martins, e da candidata bloquista à Câmara de Lisboa, Beatriz Gomes Dias, para um centro de acolhimento de refugiados afegãos, que o Governo português classificou como sigiloso.

A visita ao centro de refugiados foi autorizada pelo vereador da Câmara de Lisboa do BE e o partido inscreveu a respetiva morada do centro de acolhimento na nota enviada às redações, informando ainda que a dirigente prestaria declarações aos jornalistas. A ação de campanha, que pretendia verificar as condições de acolhimento dos refugiados, foi marcada para a manhã de hoje, quinta-feira.

Ouvido pela RTP, Fernando Medina preferiu contornar a questão: “Não irão fazer uma ação de campanha, irão fazer uma visita ao local sem serem acompanhados por comunicação social e sem meios de campanha”.

Já o Governo disse desconhecer a iniciativa e garantiu que procurará “preservar a privacidade e a segurança dos cidadãos acolhidos”.