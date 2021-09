Por mais que corra, deixe de fumar, faça ioga e meditação, devore curcuma, kombucha ou batidos detox, não há maneira de fugir à poluição do ar que respiramos. E isso é algo que está a tirar até seis anos de vida a milhares de milhões de pessoas, alertou ontem um estudo do Instituto de Política Energética da Universidade de Chicago (EPIC na sigla inglesa), que verificou que a poluição do ar é um risco ainda maior para a saúde das populações do que os acidentes de viação, o tabagismo, a guerra ou o VIH/SIDA.

A não ser que se tomem medidas para que o nível de partículas do ar global desça abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a estimativa é que cada ser humano perca em média 2,2 anos da sua vida. Isto numa altura em que fenómenos climáticos extremos tornam os incêndios florestais – as partículas libertadas por incêndios podem ser até dez vezes mais mais danosas do que as libertadas por chaminés de fábricas ou tubos de escape, segundo um estudo publicado este ano na Nature – cada vez frequentes.

Para quem vive em regiões mais poluídas, e experienciou um ar mais limpo ao longo da pandemia, com sucessivos confinamentos a diminuir a circulação de veículos e produção industrial, o peso da poluição atmosférica é mais claro do que nunca, salientou Michael Greenstone, professor da EPIC e um dos autores do Air Quality Life Index (AQLI), que mede a poluição do ar em função do impacto na esperança média de vida.

