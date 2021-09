Cristiano Ronaldo tornou-se, esta quinta-feira, o melhor marcador da história das seleções ao fazer ‘bis’ no jogo de Portugal frente à República da Irlanda. O português já marcou 111 golos pelo seu país, mais dois do que o antigo recordista: o iraniano Ali Daei.

Na entrevista após o final do jogo, Cristiano Ronaldo afirmou estar “extremamente feliz” com o título, que “é mais um para o museu”.

“Este recorde é meu, e é único. Faltava-me um golo e fiz dois. Fico extremamente feliz e é mais um para o museu”, afirmou.

Sobre a recente transferência para o Manchester United, Ronaldo admite volta para um clube que sempre o “acarinhou” e foi “feliz”.

“Estou muito feliz. É um voltar a casa, para um clube que sempre me acarinhou, onde fui feliz. Cheguei lá com 18 anos. Vai ser bom. Tenho mais alguns anos de carreira e ainda quero brilhar e voltar ao melhor futebol do mundo, que é na Premier League”, sublinhou.