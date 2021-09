O Ministério da Administração Interna (MAI) revelou, esta quarta-feira, que 2021 é o ano com o menor número de incêndios desde 2011 e o segundo com menor área ardida na mesma década. Estes dados constam de uma análise provisória relativa aos incêndios rurais entre 1 de janeiro e 31 de agosto.

De acordo com um comunicado da tutela liderada por Eduardo Cabrita, os dados do Sistema de Gestão de Informação dos Incêndios Florestais (SGIF), que foram hoje divulgados, indicam que “em 2021 registaram-se 6.672 incêndios rurais – o menor número de incêndios rurais no mesmo intervalo de tempo desde 2011 e menos 47% relativamente à média anual da década (12.528)”.

Segundo a mesma nota, estes 6.672 incêndios ocorridos este ano resultaram em 25.961 hectares de área ardida, “que correspondem a menos 68% de área ardida relativamente à média anual (79.947 hectares) do período 2011-2021 entre janeiro e agosto”.

O MAI destaca que estes indicadores “confirmam a tendência de redução registada nos últimos quatros anos”. Em 2021 registaram-se 6.672 incêndios, em 2020 6.903, em 2019 7.799 e em 2018 8.525, que resultaram em 25.961 hectares de área ardida em 2021, 38.735 em 2020, 28.516 em 2019 e 36.923 em 2018.

“Quanto à dimensão dos incêndios rurais registados em 2021, importa salientar que 82% tiveram uma área ardida inferior a 1 hectare, registando-se 30 ocorrências com uma área ardida igual ou superior a 100 hectares – e apenas dois com área ardida igual ou superior a 1.000 hectares - que foram responsáveis por 56% (14.660 hectares) do total da área ardida desde o início do ano”, remata o Governo.