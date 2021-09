Foram matriculados, pelos representantes legais de marca a operar em Portugal, 10.003 veículos automóveis, em agosto. Trata-se de uma queda de 37,6% que no mesmo mês de 2019 e menos 31,8%, mesmo quando comparado com agosto de 2020, revelam os dados da ACAP.

De janeiro a agosto de 2021, foram colocados em circulação 123.544 novos veículos, o que representou uma diminuição de 34,5% relativamente a 2019, apesar da comparação com 2020 mostrar ainda um aumento de 11,5%. "É de salientar que, no mês de junho (últimos dados europeus disponíveis) o mercado automóvel teve, novamente, a segunda maior queda percentual nos vinte e sete países da União Europeia", diz a associação.

No mês de agosto de 2021 foram matriculados em Portugal 7.971 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, menos 35,9% que no mesmo mês do ano de 2019. Em comparação com agosto de 2020 o mercado registou também uma queda de 35,8%.

Em termos acumulados, de janeiro a agosto de 2021, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 101.739 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 36,2% relativamente a período homólogo de 2019. Em comparação com os oito meses de 2020, o mercado registou um aumento de 10%.

O mercado de ligeiros de mercadorias registou, no oitavo mês de 2021, uma evolução negativa de 44,8% face ao mês homólogo do ano de 2019, situando-se em 1.817 unidades matriculadas. Quando comparado com o oitavo mês de 2020, verifica-se também uma queda de 7,3%. Em termos acumulados, o mercado atingiu 18.748 unidades, o que representou um decréscimo de 26,3% face ao período homólogo do ano de 2019 e um aumento de 16,4% em comparação com o período homólogo de 2020.

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em agosto de 2021 verificou-se uma queda de 30% em relação ao mês homólogo de 2019, tendo sido comercializados 215 veículos desta categoria. Em comparação com o mesmo mês de 2020, o mercado registou também um decréscimo de 24,6%.

Nos oito meses de 2021 as matrículas desta categoria totalizaram 3.057 unidades, o que representou um decréscimo do mercado de 15,1% relativamente ao período homólogo de 2019 e um aumento de 40,3% quando comparado com o mesmo período de 2020