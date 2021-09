Segundo o mais recente relatório de vacinação, divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), Portugal tem já 73% da população com a vacinação contra a covid-19 completa - 7.576.336 pessoas - e 83% com pelo menos uma dose da vacina - 8.607.939 pessoas.

De acordo com o relatório, que engloba dados de 27 de dezembro de 2020 até ao passado dia 29 de agosto, há "1.923 pessoas vacinadas com uma dose em fase de registo", mais 28 face ao último balanço.

Por faixas etárias, 99% da população com mais de 80 anos e dos 65 aos 79 anos encontra-se já com o plano vacinal completo. Na faixa dos 50 aos 64 anos, 98% da população já recebeu uma dose da vacina e 96% tem a vacinação completa.

Já na faixa dos 25 aos 49 anos, 91% das pessoas já foram vacinadas com uma dose e 82% têm o esquema vacinal completo. 82% da população entre os 18 e os 24 anos também já recebeu uma dose da vacina e 50% tem a vacinação completa. Dos 12 aos 17 anos, 74% dos jovens foram inoculados com uma dose da vacina e 7% tem a vacinação completa.

Por regiões, o Norte foi a região que mais vacinou esta semana, ao administrar mais de 152.827 doses, mas também a região que mais vacinou deste o início do processo, com 5.152.369 inoculações. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, que na última semana administrou 149.309 vacinas, e 5.107.054 doses desde o início do processo.

Sublinhe-se que o Alentejo, que até então era a região na qual o processo de vacinação estava mais avançado, perdeu o lugar para o Norte, que lidera agora o processo com 86% da população com uma dose da vacina e 75% com a vacinação completa. Segue-se o Centro, com 85% e 74%, respetivamente, o Alentejo, com 85% e 73%, Lisboa e Vale do Tejo, com 81% e 72%, e o Algarve, com 77% e 67%.

Nas regiões autónomas, a Madeira já administrou mais vacinas (364.530), mas os Açores lideraram o número de inoculações na última semana, ao administrarem 14.976 vacinas face às 7.374 da Madeira. Contudo, o processo está mais adiantado na Madeira, onde 80% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina e 74% tem a vacinação completa. Nos Açores 79% da população recebeu a primeira dose e 72% tem a vacinação completa.

No total, Portugal já recebeu 17.448.090 doses e distribuiu 15.136.630.