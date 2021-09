Mathew Rosengart, o novo advogado de Britney Spears, revelou que o pai da cantora está a pedir dois milhões de dólares [cerca de 1,7 milhões de euros] como condição para se afastar da tutela que detém os bens da ‘princesa da pop’. As acusações surgem cerca de duas semanas após Jamie Spears anunciar o seu afastamento.

Agora o advogado exige que Jamie Spears abandone imediatamente o papel de tutor de Britney Spears e afirmou, num pedido entregue a um tribunal de Los Angeles, que o homem não tem em conta os interesses da filha.

"Ainda que ele reconheça que uma 'batalha pública' sobre a sua saída não seja do melhor interesse da sua filha, e que apoie uma 'transição ordeira', a sua ideia de 'ordem' é manter-se no cargo até que alguém o apelide de 'pai do ano'", afirmou.

Segundo o advogado, Jamie quer deixar a tutela com os “assuntos de contabilidade pendentes resolvidos”. Como tal, pede dois milhões de dólares para pagar a advogados e assessores.

Em comunicado, citado pela imprensa norte-americana, Rosengart sublinha que "Britney Spears não será extorquida pelo seu pai", e que Jamie "não tem o direito de tentar manter refém a sua filha".

"Deve demitir-se agora, antes que seja suspenso. Seria o correto a fazer", frisou.

Recorde-se que Jamie Spears é o tutor legal de Britney Spears desde 2008, quando a cantora foi hospitalizada para tratamento psiquiátrico após um esgotamento nervoso. Na primeira audiência em tribunal, em junho, a cantora descreveu a tutela como sendo "abusiva".

A próxima audiência do processo em tribunal tem data marcada para dia 29 de setembro.